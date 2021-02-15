Участник лейбла Канье Уэста рассказал о покушении

В Атланте неизвестные пытались убить рэпера CyHi the Prynce, сотрудничающего с лейблом Канье Уэста GOOD Music. По словам музыканта, по его машине открыли огонь во время движения. Когда автомобиль улетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся, преступники продолжили стрельбу.

Американский рэпер Сайдел Чарльз Янг, известный как CyHi the Prynce, рассказал о покушении на его жизнь. По словам артиста лейбла GOOD Music, неизвестные начали стрелять по его автомобилю на проезжей части в Атланте. Пытаясь скрыться от пуль, 36-летний музыкант съехал с дороги и врезался в дерево. Он опубликовал в Instagram несколько фотографий разбитого автомобиля, снятых с разных ракурсов.

«Сегодня день любви, но в моем городе Атланта ее больше нет, — написал CyHi the Prynce 14 февраля. — Я делал все, что мог, чтобы скрыться, но они были полны решимости забрать меня с этой земли. Они стреляли в меня, пока я ехал, и даже после того, как мой автомобиль перевернулся, ударился о столб и въехал в дерево, они вернулись и снова выстрелили в машину».

Артист заявил, что не понимает причин жестокого покушения. Он предположил, что преступники хотели его ограбить или свести счеты из-за каких-то ошибок молодости. Он отметил, что давно не живет в родном городе и на него могли напасть по ошибке.

«Я родился и вырос в Атланте, штат Джорджия, и очень люблю свой город, но здесь царит хаос. Я изо всех сил стараюсь сохранять рассудительность. Но когда ты не знаешь, кто тебя преследует, трудно это осознавать и не быть параноиком», — отметил CyHi the Prynce.

В обращении к обидчикам рэпер подчеркнул, что не жаждет мести, а просто хочет разобраться в причинах инцидента.

«Я всего лишь хочу дать понять людям, которые пытались меня убить, что я не являюсь плохим человеком, — сказал артист. — Все, кто сейчас находится в Атланте, пожалуйста, защитите себя и будьте осторожны, потому что все может закончиться за доли секунды».

Многие коллеги CyHi the Prynce, в том числе Биг Шон и Мик Милл, поддержали его в комментариях к посту. Они написали, что произошедшее повергло их в шок, и поздравили рэпера со «вторым рождением».

«У меня нет ответов на все вопросы, и я определенно не в силах остановить это, но я чувствую, что кто-то должен подойти ко мне и что-то сказать», — написал CyHi the Prynce. В очередном обращении к организатору нападения он предложил обсудить проблему, «не убивая друг друга».

Рэпер CyHi the Prynce является резидентом лейбла GOOD Music. Дебютный альбом музыканта «No Dope on Sunday» вышел 17 ноября 2017 года. Ему предшествовали синглы «Movin 'Around» с участием Schoolboy Q и «Dat Side» с Канье Уэстом.

В сентябре прошлого года американский рэпер Эминем также заявил о покушении на его жизнь. Музыкант рассказал, что злоумышленник пробрался в его дом и собирался напасть. Согласно Detroit Free Press, инцидент произошел еще в апреле, однако подробности покушения стали известны только осенью.

Как рассказал офицер полиции, ссылаясь на слова рэпера во время судебного заседания, Эминем проснулся и обнаружил, что позади него стоит незнакомый мужчина. Музыкант спросил, что он делает в его доме. В ответ мужчина сказал, что собирается его убить.

Отмечается, что рэпер «сопроводил» нападавшего через весь дом к выходу из здания. О том, как артисту удалось это сделать, издание умалчивает. Прибывшая на место покушения полиция обнаружила охранника Эминема, который пытался задержать злоумышленника.

Выяснилось, что бездомный Мэтью Хьюз проник в дом через разбитое кирпичом окно. Мужчину заключили под стражу: ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества.