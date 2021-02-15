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В Москве девушка осталась жива после падения с шестнадцатого этажа 

Аргументы Недели и ещё 3 4 часа назад
Девушка выжила при падении с 16-го этажа в Москве
Фото: pixabay
На востоке Москвы девушка упала с 16-го этажа многоэтажного дома на заснеженный козырек подъезда и осталась жива. Соответствующую информацию предоставил в понедельник сотрудник экстренных служб.
Согласно предварительной информации, молодая женщина выпала из окна многоэтажки. К настоящему моменту пострадавшая доставлена в больницу, столичные врачи борются за ее жизнь.
По факту случившегося на востоке Москвы организована проверка. Информации о том, по какой причине девушка упала с большой высоты, пока не поступало.
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