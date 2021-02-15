Девушка выжила при падении с 16-го этажа в Москве

На востоке Москвы девушка упала с 16-го этажа многоэтажного дома на заснеженный козырек подъезда и осталась жива. Соответствующую информацию предоставил в понедельник сотрудник экстренных служб.

Согласно предварительной информации, молодая женщина выпала из окна многоэтажки. К настоящему моменту пострадавшая доставлена в больницу, столичные врачи борются за ее жизнь.

По факту случившегося на востоке Москвы организована проверка. Информации о том, по какой причине девушка упала с большой высоты, пока не поступало.