Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тысячи россиян остались без отопления из-за отключения электричества 

Артём Кульша 35 минут назад
Тысячи россиян остались без отопления из-за отключения электричества
Фото: РИА Новости
В городе Ростове Великом Ярославской области отключили от отопления еще несколько домов. Об этом сообщает «Коммерсант».
13 февраля, как сообщал «Рамблер», на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по Спартаковской улице, по причине внепланового отключения электричества произошла коммунальная авария. В результате нее в 25 многоквартирных жилых домов перестало поступать тепло.
Для трех тысяч жильцов указанных домов были развернуты пункты временного пребывания. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под личный контроль. Он поручил устранить аварию до 19:00 14 февраля. Вчера вечером он сообщил об окончании работ по устранению последствий аварии и о том, что тепло начало поступать в дома.
Сегодня в пресс-службе администрации Ростовского района сообщили, что утром на теплотрассе было выявлено еще несколько дефектов, в результате чего от отопления были отключены еще три жилых дома на Спартаковской улице. В настоящее время аварийно-восстановительные работы на теплосетях котельной №38 продолжаются. Подача тепла в дома будет возобновлена после их окончания.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Комментарии
Происшествия , Дмитрий Миронов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка снялась в облегающих лосинах
Общество
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение