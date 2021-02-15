Тысячи россиян остались без отопления из-за отключения электричества 

В городе Ростове Великом Ярославской области отключили от отопления еще несколько домов. Об этом сообщает «Коммерсант».

13 февраля, как сообщал «Рамблер», на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по Спартаковской улице, по причине внепланового отключения электричества произошла коммунальная авария. В результате нее в 25 многоквартирных жилых домов перестало поступать тепло.

Для трех тысяч жильцов указанных домов были развернуты пункты временного пребывания. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под личный контроль. Он поручил устранить аварию до 19:00 14 февраля. Вчера вечером он сообщил об окончании работ по устранению последствий аварии и о том, что тепло начало поступать в дома.

Сегодня в пресс-службе администрации Ростовского района сообщили, что утром на теплотрассе было выявлено еще несколько дефектов, в результате чего от отопления были отключены еще три жилых дома на Спартаковской улице. В настоящее время аварийно-восстановительные работы на теплосетях котельной №38 продолжаются. Подача тепла в дома будет возобновлена после их окончания.