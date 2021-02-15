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Москва

Петербуржец подозревается в краже останков из музея на 3,5 млн 

RT на русском 38 минут назад
В Санкт-Петербурге задержан сотрудник Зоологического института Российской академии наук. Мужчина подозревается в краже 50 черепов древних животных на сумму около 3,5 млн рублей. Он продавал их через сервис бесплатных объявлений. Большая часть экспонатов была изъята у одного из покупателей — петербургского школьника. Мальчик перепродавал приобретённые черепа, а также пополнял ими собственную коллекцию. Расследование продолжается.
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Происшествия , Видео , РАН , Санкт-Петербург
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