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Москва

По факту нападения на членов семьи Юрия Дудя возбудили уголовное дело 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Следователи завели уголовное дело о попытке похищения племянника блогера Юрия Дудя, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок оказался втянут в семейный скандал.
Как сообщал «Рамблер», осенью 2018 года на мать и брата популярного блогера было совершено нападение. 62-летняя Анна и 39-летний Игорь Дуди были избиты неизвестными. Потерпевшие написали заявление в полицию.
Позже были установлены подозреваемые. Ими стали 59-летний отец жены Игоря Дудя, сама супруга Юлия и трое охранников. По информации СМИ, на тот момент чета Дудей находилась в процессе развода, а нападение было совершено с целью похитить ребёнка, порядок на общение с которым супруги оспаривали. Лефортовский суд Москвы в итоге признал виновной только невестку Дудя и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.
Журналисты отмечают, что уголовное дело было заведено в марте 2019 года после вмешательства прокуратуры. В феврале 2021 года ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Правоохранители отметили, что в действиях нападавших есть признаки попытки похитить ребенка. Было заведено уголовное дело по соответствующей статье. Потерпевшими заявлены Игорь Дудь и его малолетний сын.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР
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