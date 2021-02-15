Следователи завели уголовное дело о попытке похищения племянника блогера Юрия Дудя, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок оказался втянут в семейный скандал.

Как сообщал «Рамблер», осенью 2018 года на мать и брата популярного блогера было совершено нападение. 62-летняя Анна и 39-летний Игорь Дуди были избиты неизвестными. Потерпевшие написали заявление в полицию.

Позже были установлены подозреваемые. Ими стали 59-летний отец жены Игоря Дудя, сама супруга Юлия и трое охранников. По информации СМИ, на тот момент чета Дудей находилась в процессе развода, а нападение было совершено с целью похитить ребёнка, порядок на общение с которым супруги оспаривали. Лефортовский суд Москвы в итоге признал виновной только невестку Дудя и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.