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Самолет Москва‑Челябинск вернулся в Шереметьево из‑за сработавшего датчика 

РИАМО и ещё 7 26 минут назад
Самолет SSJ100 экстренно вернулся в «Шереметьево»
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет рейса Москва-Челябинск вернулся в Шереметьево из-за сработавшего датчика в кабине пилота, пассажиры вылетят к месту назначения на резервном самолете после 16:30, сообщил РИАМО представитель пресс-службы авиакомпании «Россия».

«Самолет рейса Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвратился в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов. Посадка прошла в 15:15», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16:30.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Авиакомпания Россия , РИАМО , Москва , Челябинск , Челябинская Область
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