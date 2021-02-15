Самолет SSJ100 экстренно вернулся в «Шереметьево»

«Самолет рейса Москва-Челябинск, выполняемый на SSJ100, возвратился в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов. Посадка прошла в 15:15», — сказал собеседник агентства.