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Москва

Самолет вернулся во Внуково из-за датчика неисправности 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Самолет вернулся во Внуково из-за датчика неисправности
Фото: РИА Новости
Рейс Москва — Минеральные Воды вернулся в аэропорт отправления, по предварительным данным, причиной стал сработавший датчик неисправности, сообщил источник в авиационных кругах.

«Самолет, вылетевший в 11.25 из Москвы в Минеральные Воды, спустя около получаса полета развернулся для экстренной посадки в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной возвращения стало срабатывание датчика технической неисправности», — пояснил собеседник ТАСС.

Он отметил, что борт совершил пять кругов в небе, вырабатывая топливо в течение полутора часов. В 13.11 самолет совершил посадку.
В начале февраля вылетавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону самолет с пассажирами, приземлился в аэропорте вылета.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС , Москва
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