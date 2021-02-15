Самолет вернулся во Внуково из-за датчика неисправности 

«Самолет, вылетевший в 11.25 из Москвы в Минеральные Воды, спустя около получаса полета развернулся для экстренной посадки в аэропорту Внуково. По предварительным данным, причиной возвращения стало срабатывание датчика технической неисправности», — пояснил собеседник ТАСС.