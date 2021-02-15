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Москва

Строительные леса рухнули в Москве 

Артём Кульша 39 минут назад
В Москве рухнули строительные леса. Об этом сообщает «Москва 24».
Согласно свидетельствам очевидцев, инцидент произошел на Китай-городе в центре столицы. На видеозаписях, которые они прислали каналу, видно, что конструкции упали на тротуар. Свидетели сообщают, что из-под завалов вытащили двух человек.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», более 50 работников предприятия «ФМ Ложистик» в городе Ступине Московской области, граждане Киргизии, пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на территории предприятия. Причиной инцидента могло стало деформирование крепежных элементов моста в результате перегрузки.
В январе средства массовой информации сообщили, что в курительной комнате в автопарке войсковой части 52050 в городе Можайске Московской области навес упал на военнослужащих, которые проходят службу по контракту. В результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них получил перелом ребер, другой — переломы плеча и правого бедра, у еще одного врачи заподозрили перелом голеностопа.
Посетители бара в центре Москвы устроили стрельбу
В октябре потолок обрушился в инфекционном центре в селе Зубове в Башкортостане. Рабочий, который проверял готовность систем вентиляции в больнице к зиме, оступился и повредил конструкции потолка.
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Происшествия , Видео
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