Родителей в Подмосковье обвинили в съемках порно с дочерьми 

«У людей, если их можно назвать таковыми, не было денег на жизнь. Чтобы поправить свое материальное положение, они стали снимать эротическое видео со своими дочерями. По имеющейся оперативной информации, они злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими веществами», — пояснил источник.