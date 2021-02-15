Родителей в Подмосковье обвинили в съемках порно с дочерьми 

В Подмосковье родители снимали порнографию со своими малолетними детьми, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Порнографические ролики с участием двух девочек четырех и восьми лет снимали их родители, 23-летняя девушка и 30-летний мужчина, передает ФАН со ссылкой на собеседника.
Видеозаписи они публиковали в Сети, правоохранители вычислили авторов роликов и возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».
«У людей, если их можно назвать таковыми, не было денег на жизнь. Чтобы поправить свое материальное положение, они стали снимать эротическое видео со своими дочерями. По имеющейся оперативной информации, они злоупотребляли спиртными напитками и наркотическими веществами», — пояснил источник.
Родителей задержали и отправили под арест в СИЗО. В случае, если их вину докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы.
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