Россиянка с 19 судимостями устроила в полиции шоу

Кемерове полицейские задержали местную жительницу, которая устроила в отделе МВД шоу с канканом. Женщина, на счету у которой уже 19 судимостей, была доставлена в полицию по подозрению в краже мобильного телефона. Однако вместо допроса кемеровчанка учинила дебош: она плевалась в блюстителей правопорядка мясом и оскорбляла их, не стесняясь в выражениях. В итоге, переутомившись после своего «выступления», хулиганка уснула.

Теперь женщине грозит новое уголовное дело в связи с неповиновением законным требованиям стражей порядка. Кроме того, стало известно, что дама подделала пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно пользоваться общественным транспортом.