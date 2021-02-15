Россиянка с 19 судимостями устроила в полиции шоу

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Москва

Устроившую дебош с канканом в отделе МВД россиянку сняли на видео 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
В Кемерове полицейские задержали местную жительницу, которая устроила в отделе МВД шоу с канканом. Женщина, на счету у которой уже 19 судимостей, была доставлена в полицию по подозрению в краже мобильного телефона. Однако вместо допроса кемеровчанка учинила дебош: она плевалась в блюстителей правопорядка мясом и оскорбляла их, не стесняясь в выражениях. В итоге, переутомившись после своего «выступления», хулиганка уснула.
Теперь женщине грозит новое уголовное дело в связи с неповиновением законным требованиям стражей порядка. Кроме того, стало известно, что дама подделала пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Происшествия , Видео , МВД
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