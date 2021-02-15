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По факту нападения на членов семьи Юрия Дудя возбуждено дело 

ЧП Столица и ещё 1 1 час назад
По факту нападения на членов семьи Юрия Дудя возбудили уголовное дело
Фото: ЧП Столица
Как стало известно РЕН ТВ, по факту нападения на родственников Юрия Дудя возбуждено уголовное дело.
По имеющимся данным, 16 октября 2018 года ориентировочно в 8 тура неизвестные напали на брата популярного блогера, Игоря, и на его малолетнего сына.
Подозреваемые попытались затащить ребенка в машину, однако у них не вышло — потерпевшие оказали активное сопротивление. По имеющимся данным, уголовное производство открыто за покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
6 марта 2019 года сообщалось, что члены семьи известного блогера Юрия Дудя подали заявление в полицию после того, как во время прогулки на них напала группа мужчин.
«Комсомольская правда» писала, что среди нападавших, как уверяли потерпевшие, был отец бывшей жены Игоря Дудя: якобы конфликт произошел из-за общего сына супругов, которые на тот момент занимались бракоразводным процессом.
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