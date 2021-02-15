По факту нападения на членов семьи Юрия Дудя возбудили уголовное дело

Как стало известно РЕН ТВ, по факту нападения на родственников Юрия Дудя возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, 16 октября 2018 года ориентировочно в 8 тура неизвестные напали на брата популярного блогера, Игоря, и на его малолетнего сына.

Подозреваемые попытались затащить ребенка в машину, однако у них не вышло — потерпевшие оказали активное сопротивление. По имеющимся данным, уголовное производство открыто за покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

6 марта 2019 года сообщалось, что члены семьи известного блогера Юрия Дудя подали заявление в полицию после того, как во время прогулки на них напала группа мужчин.

«Комсомольская правда» писала, что среди нападавших, как уверяли потерпевшие, был отец бывшей жены Игоря Дудя: якобы конфликт произошел из-за общего сына супругов, которые на тот момент занимались бракоразводным процессом.