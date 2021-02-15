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На Кубани приставы конфисковали у женщины авто за неуплату штрафов 

Российская Газета 44 минуты назад
Приставы конфисковали автомобиль за неуплату штрафов на Кубани
Фото: ТАСС
На Кубани судебные приставы конфисковали у женщины автомобиль за многочисленные неуплаты штрафов. Девушка задолжала в казну более 800 тысяч рублей и не планировала их погашать, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Машину судебные приставы забрали у жительницы Армавира. В городском отделении службы скопилось сразу 10 производств в отношении одной и той же неплательщицы. В общей сумме она должна была перечислить в счет государства 800 тысяч рублей. Причем большая часть (девять из 10 производств судебных приставов) приходилось как раз на штрафы за нарушение ПДД. Владелицу авто неоднократно предупреждали о необходимости погасить задолженность, но она отказывалась.
Во время рейда совместно с сотрудниками ГИБДД в потоке машин специальная сканирующая система обнаружила автомобиль должницы. Женщину остановили и арестовали ее Hyundai Solaris, составив предварительно акт описи имущества. Девушка активно протестовала и препиралась с приставами, но это не помогло.
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Происшествия , ГИБДД
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