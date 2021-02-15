Девочка с мачете обратила в бегство грабителей

14-летняя девочка обратила в бегство грабителей в Колумбии . Инцидент произошел в одном из магазинов Боготы , его запечатлела камера видеонаблюдения.

Преступники ворвались в торговую точку в тот момент, когда ее владелица Нидия Буэнавентура (Nidia Buenaventura пересчитывала выручку в кассе. С ней рядом находились две ее дочери и собака. Одна из них — 14летняя Алехандра Перес (Alejandra Peréz) — не испугалась и, вооружившись мачете, вместе со своей матерью дала отпор «незваным гостям».