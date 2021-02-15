Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Обратившая в бегство грабителей девочка с мачете попала на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
14-летняя девочка обратила в бегство грабителей в Колумбии. Инцидент произошел в одном из магазинов Боготы, его запечатлела камера видеонаблюдения.
Преступники ворвались в торговую точку в тот момент, когда ее владелица Нидия Буэнавентура (Nidia Buenaventura пересчитывала выручку в кассе. С ней рядом находились две ее дочери и собака. Одна из них — 14летняя Алехандра Перес (Alejandra Peréz) — не испугалась и, вооружившись мачете, вместе со своей матерью дала отпор «незваным гостям».

«Это случилось не в первый и не во второй раз, поэтому я уже думала, что, если такое повторится, возьму мачете и ударю их», — прокомментировала происшествие девочка.

Происшествия , Видео , В мире , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
00:24
Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии
Происшествия
Самая сексуальная бегунья потренировалась в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная бегунья потренировалась в обтягивающих лосинах
Общество
Девочка с мачете обратила в бегство грабителей
02:21
Девочка с мачете обратила в бегство грабителей
Происшествия В мире
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
00:45
Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари
Происшествия
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение