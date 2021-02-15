В подмосковных Люберцах «заминировали» 18 школ 

Неизвестные сообщили о "минировании" 18 школ в подмосковном городе Люберцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В настоящее время поступили угрозы взрывов в 18 школах, сообщения проверяются", — рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в Люберцах регулярно поступали подобные сообщения о "минировании" различных объектов — школ, зданий органов власти и железнодорожных станций. Все они оказались ложными.

Ранее полицейские проверили все школы Москвы и Московской области после появления в одной из социальных сетей публикации об угрозе взрывов в школах по всей России.

Волна "минирований" в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.