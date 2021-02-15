Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари

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Москва

Падение грузовика на трассу из-за ветра попало на видео в Канаде 

Алевтина Жаркова 56 минут назад
В Канаде грузовик на трассе перевернуло ветром. Видео происшествия, снятое на камеру очевидцем в Калгари, публикует Telegram-канал «Бушующий мир».
На кадрах видно, как двигавшийся по дороге большегруз не выдержал сильного порыва ветра и свалился на бок преградив движение транспорта. К счастью, водитель машины не пострадал.
Ранее сообщалось, что в США во время проведения гонок NASCAR столкнулись 16 автомобилей. Из-за массовой аварии гонки пришлось приостановить, а затем их и вовсе отменили из-за грозы.
Происшествия , Видео
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