Ветер опрокинул на трассу грузовик в Калгари

Канаде грузовик на трассе перевернуло ветром. Видео происшествия, снятое на камеру очевидцем в Калгари, публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как двигавшийся по дороге большегруз не выдержал сильного порыва ветра и свалился на бок преградив движение транспорта. К счастью, водитель машины не пострадал.