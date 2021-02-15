Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу

Серфер прыгнул на акулу в Австралии. Снятую дроном видеозапись публикует издание Daily Mail.
Катавшийся в районе пляжа в Сиднее рассеянный любитель водного спорта случайно спрыгнул с доски на хищную рыбу, которая следовала за ним. К счастью, непреднамеренная атака человека напугала подводного обитателя, акула тут же ретировалась, перестав преследовать серфера.
Снявший инцидент на дрон его владелец сообщил, что опасался за судьбу мужчины, столкнувшегося с хищником.
«Было бы здорово с ним пообщаться, узнать, в курсе ли он, что под его ногой оказалась акула», — отметил он.