Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу

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Москва

Прыгнувшего на акулу рассеянного серфера сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Серфер прыгнул на акулу в Австралии. Снятую дроном видеозапись публикует издание Daily Mail.
Катавшийся в районе пляжа в Сиднее рассеянный любитель водного спорта случайно спрыгнул с доски на хищную рыбу, которая следовала за ним. К счастью, непреднамеренная атака человека напугала подводного обитателя, акула тут же ретировалась, перестав преследовать серфера.
Снявший инцидент на дрон его владелец сообщил, что опасался за судьбу мужчины, столкнувшегося с хищником.

«Было бы здорово с ним пообщаться, узнать, в курсе ли он, что под его ногой оказалась акула», — отметил он.

Происшествия , Видео , В мире
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