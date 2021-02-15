В Крыму на пожаре погиб девятимесячный ребенок 

Вечером 14 февраля в Бахчисарае по улице Островского произошел пожар в частном доме. В ходе его тушения было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за замыкания обогревателя. Ведется следствие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сообщается, что родители мальчика находились в момент пожара на работе, а за погибшим и его двухлетнем сыном присматривала 16-летняя родственница.