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В Крыму на пожаре погиб девятимесячный ребенок 

Вести Севастополя 1 час назад
В Крыму на пожаре погиб девятимесячный ребенок
Фото: Вести Севастополя
Вечером 14 февраля в Бахчисарае по улице Островского произошел пожар в частном доме. В ходе его тушения было обнаружено тело девятимесячного мальчика с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за замыкания обогревателя. Ведется следствие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также сообщается, что родители мальчика находились в момент пожара на работе, а за погибшим и его двухлетнем сыном присматривала 16-летняя родственница.
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Происшествия , Бахчисарай , Республика Крым , Севастополь
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