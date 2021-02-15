Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии

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Массовая авария с 16 машинами в гонке попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США 16 автомобилей столкнулись во время гонки. Новый сезон NASCAR стартовал во Флориде с массовой аварии на трассе. Из-за неудачного разворота одной из машин на пятнадцатом круге гонки столкнулись 16 участников. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Лента дна».
В результате из-за массового происшествия заезд автомобилей пришлось остановить, а затем и вовсе гонку отменили из-за надвигающейся грозы. К счастью, в аварии никто не пострадал. Но получившие повреждения машины не смогут участвовать соревновании.
Происшествия , Видео
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