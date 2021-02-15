Гонка NASCAR стартовала с массовой аварии

США 16 автомобилей столкнулись во время гонки. Новый сезон NASCAR стартовал во Флориде с массовой аварии на трассе. Из-за неудачного разворота одной из машин на пятнадцатом круге гонки столкнулись 16 участников. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Лента дна».

В результате из-за массового происшествия заезд автомобилей пришлось остановить, а затем и вовсе гонку отменили из-за надвигающейся грозы. К счастью, в аварии никто не пострадал. Но получившие повреждения машины не смогут участвовать соревновании.