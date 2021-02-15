Тело 5-летнего ребенка нашли под окнами дома в Москве 

Прокуратура Москвы проводит проверку после того, как под окнами многоэтажки в Москве были найдены тела пятилетней девочки и ее отца. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, о страшной находке стало известно вечером 14 февраля.

«Под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского в г. Москвы обнаружены тела 5-летней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», — пояснили в прокуратуре.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, подчеркнули в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве у многоэтажки было обнаружено тело 13-летнего школьника. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.