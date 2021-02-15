Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Школьница погибла под колесами поезда в Москве 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
Школьница погибла под колесами поезда в Москве
Фото: РИА Новости
Пятнадцатилетняя школьница попала под поезд на платформе «Лось» Московской железной дороги. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел сегодня в 8.30 на пешеходном переходе через железнодорожные пути.
Причиной гибели подростка, по предварительной информации, стал несчастный случай, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее электропоезд, по пути со станции Шиферная в Москву в районе станции Фабричная сбил 10-летнюю девочку.
Также в Подмосковье 3 июня 2020 года поезд сбил стоящего на железнодорожных путях мужчину с маленьким ребенком на руках.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение