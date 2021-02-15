Школьница погибла под колесами поезда в Москве 

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Пятнадцатилетняя школьница попала под поезд на платформе «Лось» Московской железной дороги. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел сегодня в 8.30 на пешеходном переходе через железнодорожные пути.

Причиной гибели подростка, по предварительной информации, стал несчастный случай, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что ранее электропоезд, по пути со станции Шиферная в Москву в районе станции Фабричная сбил 10-летнюю девочку.

Также в Подмосковье 3 июня 2020 года поезд сбил стоящего на железнодорожных путях мужчину с маленьким ребенком на руках.