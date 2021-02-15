Удерживавший в квартире жену и детей россиянин покончил с собой

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Зея , который удерживал в своей квартире троих детей, угрожая оружием, а после покончил с собой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственным отделом по городу Зея следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, совершенное отношении двух и более ли или заведомо несовершеннолетнего, с применением оружия")", — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник житель города Зея, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под угрозой применения огнестрельного оружия более двух часов удерживал в квартире жену и троих своих детей шести и 14 лет. "Стражи правопорядка обеспечили безопасность жителей соседних квартир, через запертую входную дверь вели переговоры, в ходе которых убеждали злоумышленника не причинять вреда членам семьи, освободить жену и детей и сдать оружие", — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В итоге мужчина покончил с собой. Во время инцидента находившиеся рядом с ним жена и дети не пострадали.