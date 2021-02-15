Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

СК возбудил дело после обнаружения тел ребенка и его отца на юго-западе Москвы 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Тела мужчины и ребенка нашли под окнами жилого дома в Москве
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел ребенка и его отца под окнами жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Поздно вечером 14 февраля под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела 5-летней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. "Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")", — сказала Иванова.
Следователи проведут мужчине посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Проверку в связи с обнаружением тела ребенка организовала московская прокуратура.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
ТАСС: последние новости
В Москве у финансиста украли почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов В Москве у финансиста украли почти 15 млн рублей во время сделки по покупке биткойнов Экс-полковнику МВД Захарченко сделали операцию по удалению паховой грыжи в больнице СИЗО Экс-полковнику МВД Захарченко сделали операцию по удалению паховой грыжи в больнице СИЗО В Хакасии возбудили уголовное дело из-за разрушений надгробий на кладбище В Хакасии возбудили уголовное дело из-за разрушений надгробий на кладбище
Происшествия , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение