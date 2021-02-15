Убитый в приморской колонии Хугуев организовал два теракта в Москве

Следственном комитете подтвердили, что ранее в колонии Приморского края был убит 65-летний Халид Хугуев, осужденный к 20 годам лишения свободы за причастность к терактам в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Следователи возбудили уголовное дело по факту его убийства. По данным следствия, 13 февраля между Хугуевым и другим 41-летним осужденным произошла ссора, в это время они находились в медицинской части колонии. Мужчина, чье имя не называется, ранил Хугуева в шею канцелярским ножом. Он умер от полученных ранений. Отмечается, что конфликт возник после высказанных оскорблений со стороны жертвы инцидента в адрес подозреваемого. Проверку начала приморская прокуратура.