Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Убитым осужденным в приморской колонии оказался причастный к терактам в Москве Хугуев 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Убитый в приморской колонии Хугуев организовал два теракта в Москве
Фото: ТАСС
В Следственном комитете подтвердили, что ранее в колонии Приморского края был убит 65-летний Халид Хугуев, осужденный к 20 годам лишения свободы за причастность к терактам в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Следователи возбудили уголовное дело по факту его убийства. По данным следствия, 13 февраля между Хугуевым и другим 41-летним осужденным произошла ссора, в это время они находились в медицинской части колонии. Мужчина, чье имя не называется, ранил Хугуева в шею канцелярским ножом. Он умер от полученных ранений. Отмечается, что конфликт возник после высказанных оскорблений со стороны жертвы инцидента в адрес подозреваемого. Проверку начала приморская прокуратура.
Ранее сообщалось, что осужденный скончался в Исправительная колония N 27, которая находится в поселке Волчанец.
В двух российских городах задержали террористов
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Газета.Ru: последние новости
Неизвестные избили ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы Неизвестные избили ребенка в кафе фастфуда в центре Москвы Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника московского СИЗО Обвиняемый в госизмене в пользу Украины военный напал на сотрудника московского СИЗО Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем
Комментарии 3
Происшествия , СКР , ФСИН , Москва , Приморский Край , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение