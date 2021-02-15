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Москва

Инвалид I группы в Москве угнал внедорожник и застрял в сугробе 

Агентство «Москва» и ещё 1 57 минут назад
Инвалид I группы в Москве угнал внедорожник и застрял в сугробе
Фото: РИА Новости
В центре столицы задержан подозреваемый в угоне автомобиля, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 14 февраля к правоохранителям обратился предприниматель и заявил о хищении его автомобиля Volvo XC90, который находился в Конном пер.
Вскоре полицейские обнаружили внедорожник на ул. Мытная. В машине находился 23-летний москвич.

«Выяснилось, что молодой человек в Конном пер. увидел внедорожник, дверь которого не была закрыта на центральный замок, а в замке зажигания был ключ. Подозреваемый угнал машину и проехал до д. 44 на ул. Мытная. Там он не справился с управлением и въехал в сугроб», — пояснил источник.

Собеседник агентства отметил, что подозреваемый с детства является инвалидом I группы.
По данному факту возбудили уголовное дело об угоне. Ведется следствие.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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