Жилой дом обрушился в Самарской области из-за взрыва газа 

Газ взорвался 15 февраля в частном доме в городе Безенчук Самарской области. В результате произошло обрушение здания, один человек пострадал, сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС «360».
«Сообщение об обрушении одноэтажного частного дома в населённом пункт Безенчук, на улице Комсомольской, 67, поступило в 08:49. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Сам дом не газифицирован», — отметили спасатели.
Разгерметизация баллона привела к возникновению пожара, обрушению кровли и стены. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли из-под завалов женщину 1956 года рождения. Её доставили в местную центральную районную больницу.