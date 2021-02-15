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Жилой дом обрушился в Самарской области из-за взрыва газа 

Парламентская газета и ещё 5 4 часа назад
Жилой дом обрушился в Самарской области из-за взрыва газа
Фото: PIXABAY.COM
Газ взорвался 15 февраля в частном доме в городе Безенчук Самарской области. В результате произошло обрушение здания, один человек пострадал, сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС «360».

«Сообщение об обрушении одноэтажного частного дома в населённом пункт Безенчук, на улице Комсомольской, 67, поступило в 08:49. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Сам дом не газифицирован», — отметили спасатели.

Разгерметизация баллона привела к возникновению пожара, обрушению кровли и стены. Спасатели, прибывшие на место происшествия, извлекли из-под завалов женщину 1956 года рождения. Её доставили в местную центральную районную больницу.
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Происшествия , МЧС , Безенчук , Самара , Самарская Область
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