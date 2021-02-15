Ювелирный магазин в Москве ограбили на 1,5 млн руб 

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 февраля в 19:55 в ТЦ по указанному адресу, в помещение ювелирного магазина вошли двое неизвестных, один из которых стал отвлекать внимание продавцов, а второй вскрыл стеллаж, откуда похитил ювелирные изделия», — сказал собеседник агентства. Неизвестным удалось скрыться. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.