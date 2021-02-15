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Ювелирный магазин в Москве ограбили на 1,5 млн руб 

РИАМО и ещё 4 1 час назад
Ювелирный магазин в Москве ограбили на 1,5 млн руб
Фото: ТАСС
Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на Пресненской набережной в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 14 февраля. О нем в полицию сообщил продавец-кассир магазина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 февраля в 19:55 в ТЦ по указанному адресу, в помещение ювелирного магазина вошли двое неизвестных, один из которых стал отвлекать внимание продавцов, а второй вскрыл стеллаж, откуда похитил ювелирные изделия», — сказал собеседник агентства. Неизвестным удалось скрыться. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

По данному факту проводится проверка.
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Происшествия , МВД , РИАМО
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