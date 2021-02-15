Осужденного за организацию терактов в Москве убили в колонии 

В колонии в Приморском крае найден мертвым осужденный по статье о терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник в местном управлении ФСИН рассказал агентству, что некоторое время назад Халид Хугуев был обнаружен без признаков жизни. УФСИН по Приморью и Следственный комитет проводят проверки по данному факту. Террорист мог быть убит другим осужденным.

Хугуев, как сообщал «Рамблер», был осужден на 25 лет лишения свободы по статье «Террористический акт» за организацию двух взрывов в Москве в 1999 году — в гостинице «Интурист» в апреле (пострадали 11 человек) и в торговом комплексе «Охотный ряд» в августе (один человек погиб, 39 пострадали).