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В Японии произошло новое землетрясение 

Российская Газета 2 часа назад
В Японии произошло новое землетрясение
Фото: Reuters
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4.1. Наиболее сильные подземные толчки были зафиксированы в 13:28 по местному времени на территории префектуры Вакаяма в центральной части острова Хонсю.
Очаг сейсмической активности залегал на глубине десять километров, передает телерадиокомпания NHK.
Угроза возникновения цунами не объявлялась. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Напомним, что 13 февраля поздно вечером на северо-востоке японского архипелага в префектурах Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7.3. В результате стихии пострадали более 150 человек. Колебания земной коры привели к приостановке движения скоростных поездов, нарушению электро— и водоснабжения домохозяйств.
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Происшествия , В мире , Япония
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