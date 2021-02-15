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Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье
Фото: РИА Новости
Осужденный обнаружен мертвым в колонии в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

"Был найден мужчина без признаков жизни, проводится проверка, этим занимается Следственный комитет. Это произошло в исправительной колонии № 27", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ряда СМИ, найденный мертвым мужчина был осужден по статье о терроризме за участие в терактах в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. ТАСС не обладает официальным подтверждением этой информации.
Исправительная колония № 27 находится в поселке Волчанец, режим содержания спецконтингента — строгий. Там ведутся подсобное хозяйство, деревообработка, металлообработка, производство стройматериалов, авторемонт, изготовление моющих средств, полимерных гранул, животноводство, растениеводство.
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Происшествия , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва , Приморский Край
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