Осужденный найден мертвым в колонии в Приморье 

"Был найден мужчина без признаков жизни, проводится проверка, этим занимается Следственный комитет. Это произошло в исправительной колонии № 27", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ряда СМИ, найденный мертвым мужчина был осужден по статье о терроризме за участие в терактах в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. ТАСС не обладает официальным подтверждением этой информации.

Исправительная колония № 27 находится в поселке Волчанец, режим содержания спецконтингента — строгий. Там ведутся подсобное хозяйство, деревообработка, металлообработка, производство стройматериалов, авторемонт, изготовление моющих средств, полимерных гранул, животноводство, растениеводство.