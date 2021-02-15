Российский фермер огородил свою землю надгробиями с кладбища 

Хакасии местный фермер огородил свой земельный участок в поле надгробиями с соседнего кладбища. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установлено в результате прокурорской проверки, россиянин в период с декабря 2020-го по февраль 2021 года уничтожил 14 надгробий с могил умерших. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение надмогильных сооружений». Кроме того, в отношении фермера оставлен административный протокол по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение», проводится расследование.