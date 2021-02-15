Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Российский фермер огородил свою землю надгробиями с кладбища 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Российский фермер огородил свою землю надгробиями с кладбища
Фото: pixabay.com
В Хакасии местный фермер огородил свой земельный участок в поле надгробиями с соседнего кладбища. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Как установлено в результате прокурорской проверки, россиянин в период с декабря 2020-го по февраль 2021 года уничтожил 14 надгробий с могил умерших. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение надмогильных сооружений». Кроме того, в отношении фермера оставлен административный протокол по статье «Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение», проводится расследование.
В ноябре 2020 года российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой — привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Последние новости
Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал о работе с «вербовщиком» из Чехии Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал о работе с «вербовщиком» из Чехии Россиянам объяснили рост цен на продукты Россиянам объяснили рост цен на продукты
Комментарии 1
Происшествия , Иркутская Область , Киренск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
00:15
Самая сексуальная спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Общество
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
00:32
Опубликовано видео запуска корабля «Прогресс МС-16»
Наука и техника
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение