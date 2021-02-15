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Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
13 февраля В Адлерском районе Сочи произошел пожар в одном из торговых центров. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение. К счастью, никто не пострадал.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 03:03 14 февраля (совпадает с московским). «В 03:13 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление. Проведена разведка помещений двумя звеньями газодымозащитной службы», — говорится в сообщении управления.
К тушению пожара было привлечено 58 человек и 19 единиц специальной техники. Сейчас администрация города занимается оценкой ущерба предпринимателей-арендаторов.
Происшествия , Видео , МЧС
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