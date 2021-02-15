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Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона 

Вадим Дроздов 48 минут назад
13 февраля в провинции Хунань на юго-востоке Китая в результате сбоя в работе аттракциона «Цепочная карусель» пострадали по меньшей мере 16 человек. В результате ЧП некоторые посетители выпали из качелей. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. После произошедшего аттракцион был закрыт. Проходит проверка случившегося.
Момент обрушения снял один из участников поездки. Мужчина снимал все происходящее, сидя в кресле аттракциона, на камеру своего мобильного телефона. На кадрах радостные крики через мгновение сменяются воплем ужаса, изображение пропадает, слышен скрежет металла и грохот.
Происшествия , Видео
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