Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона 

13 февраля в провинции Хунань на юго-востоке Китая в результате сбоя в работе аттракциона «Цепочная карусель» пострадали по меньшей мере 16 человек. В результате ЧП некоторые посетители выпали из качелей. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. После произошедшего аттракцион был закрыт. Проходит проверка случившегося.

Момент обрушения снял один из участников поездки. Мужчина снимал все происходящее, сидя в кресле аттракциона, на камеру своего мобильного телефона. На кадрах радостные крики через мгновение сменяются воплем ужаса, изображение пропадает, слышен скрежет металла и грохот.