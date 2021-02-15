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Мёртвого младенца в мусоре и сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 февраля в Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело мертвого младенца.
«На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца», — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
Следователи начали по факту инцидента процессуальную проверку. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По словам очевидцев, малышу на вид было около двух лет. Предположительно, мусор, в котором обнаружили труп, привезли из 15-го микрорайона Тобольска.
Происшествия , Видео , СКР
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