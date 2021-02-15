Россиянин огородил свой участок надгробиями с кладбища

"Установлено, что неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)", — говорится в сообщении.
"В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение), проводится административное расследование", — сообщает прокуратура.