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Житель Хакасии огородил свою землю в поле надгробиями с кладбища 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин огородил свой участок надгробиями с кладбища
Фото: РИА Новости
Дело об уничтожении могильных надгробий возбудили в Хакасии после прокурорской проверки по факту использования надгробий в поле для обозначения границ земельного участка, сообщает прокуратура республики.
Ранее СМИ региона сообщили, что фермер в Ширинском районе огораживает надгробиями, взятыми с местного кладбища, границы своего участка в поле.

"Установлено, что неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)", — говорится в сообщении.

"В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение), проводится административное расследование", — сообщает прокуратура.

Также районная прокуратура внесла представление района главе Ширинского сельсовета с требованием устранить нарушений при содержании территории общественного кладбища.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Берлин , Германия , Новосибирск , Новосибирская Область
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