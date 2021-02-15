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На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева 

ТК «Звезда» и ещё 3 5 часов назад
На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева
Фото: РИА Новости
На курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. Об этом сообщили в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН.

«На спутниковых снимках высокого разрешения было видно, что кратер Пика Сарычева заполняется лавой, небольшой поток стал вытекать по северному склону вулкана. Мы видим умеренное эффузивное извержение», — передает «Интерфакс» слова сотрудника группы.

Отмечается, что в случае эксплозивного извержения с выбросами пепла вулкан может представлять опасность для авиалиний, проходящих вдоль Курильских островов. Населенные пункты на острове отсутствуют. Эксперты на данный момент пока не могут дать никаких прогнозов.
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Происшествия , Интерфакс , Сахалинская Область , Хабаровский Край
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