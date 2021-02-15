На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева 

На курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. Об этом сообщили в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН.

«На спутниковых снимках высокого разрешения было видно, что кратер Пика Сарычева заполняется лавой, небольшой поток стал вытекать по северному склону вулкана. Мы видим умеренное эффузивное извержение», — передает «Интерфакс» слова сотрудника группы.

Отмечается, что в случае эксплозивного извержения с выбросами пепла вулкан может представлять опасность для авиалиний, проходящих вдоль Курильских островов. Населенные пункты на острове отсутствуют. Эксперты на данный момент пока не могут дать никаких прогнозов.