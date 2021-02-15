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Появилось видео с места пожара в хостеле в Москве 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 февраля в Москве на улице Мясницкой, дом 24/7, в двухэтажном административном здании вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате возгорания в здании обрушилась кровля. Огонь перекинулся на галерею соседнего здания. В результате ЧП произошло обрушение перекрытий первого и второго этажей. Из здания были эвакуированы около 40 человек. О пострадавших на данный момент ничего не сообщалось. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили локализацию пожара.
"Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий первого и второго этажей. 21:40 пожар локализован на площади 500 кв. м", — говорится в сообщении МЧС.
Происшествия , Видео , МЧС
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