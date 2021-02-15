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Видео задержания советника главы Хакасии 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 февраля был задержан помощник руководителя аппарата главы Хакасии Виктор Гаранин. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Гаранин проходит по тому же делу, что и глава госучреждения «Леса Хакасии» Андрей Васильев, которого ранее задержали при получении 4 млн рублей за договоры о купле-продаже древесины. По версии следствия, часть суммы предназначалась Гаранину. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, которые поступили из УФСБ России по РХ. Проводятся следственные действия.
Происшествия , Видео , Андрей Васильев , ФСБ
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