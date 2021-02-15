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Москва

Наводнение в Ростовской области сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 февраля в станице Елизаветинской в Азовском районе Ростовской области была затоплена. Уровень воды в реке Дон начал подниматься в субботу 13 февраля. На следующий день — 14 февраля, ситуация усугубилась. Вода хлынула во дворы и подступает вплотную к жилым домам. Вода пришла в посёлки и замёрзла — фазаны во льду, дворы частных домов, которые превратились в ледяные бассейны. Уровень воды в Дону поднялся из-за сильного ветра, который согнал воду к домам. И вот теперь жители окружены льдом и водой и не знают, что делать.
Происшествия , Видео
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