Замначальника УМВД по Самаре арестован по делу о взятке 

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Заместитель начальника управления МВД России по Самаре был заключён под стражу в рамках уголовного дела о получении взятки.

«Решением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СК по Самарской области.

Отмечается, что расследование дела ещё продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый получил от гражданина взятку в виде имущества — автомобиля ВАЗ-212140 за способствование незаконному бездействию в пользу взяткодателя.

Если вина сотрудника будет доказана судом, то он будет уволен из органов внутренних дел.