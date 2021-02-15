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Москва

В Новосибирске и Томске задержали террористов 

РИА Новости 18 минут назад
В двух российских городах задержали террористов
Фото: © ФСБ России / СК РФ
Сотрудники ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации, занимавшейся ее финансированием, сообщает в понедельник УФСБ по Новосибирской области.

"УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь — Джихад"*, причастных к финансированию террористической деятельности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

"По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в управлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Происшествия , ФСБ , Москва
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