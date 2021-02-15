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В Рязанской области нашли на улице тело подростка 

ТАСС и ещё 2 15 февраля 2021
В Рязанской области нашли на улице тело подростка
Фото: РИА НОВОСТИ
Следственный комитет начал доследственную проверку из-за смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено на улице в Милославском районе Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Скопинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего в Милославском районе, устанавливаются причины и обстоятельства смерти подростка", — сообщили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибшему было 16 лет. Проводятся экспертизы, направленные на установление причин смерти подростка.
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