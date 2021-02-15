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Двое россиян поджигали иномарки ради авторитета 

Lenta.ru и ещё 4 58 минут назад
Двое россиян поджигали иномарки ради авторитета
Фото: РИА Новости
Во Владивостоке задержаны двое молодых людей, которые поджигали автомобили. По их словам, они делали это, чтобы добиться авторитета в своем кругу общения. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.
Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года. Ночью в сторожку к охраннику автомобильной стоянки зашли двое мужчин в медицинских масках. Один из них ударил работника автостоянки в лицо, тот потерял сознание и очнулся лишь с приходом случайно оказавшегося рядом полицейского. Позже сотрудник ГАИ, проезжая мимо автостоянки, услышал звук битого стекла. Зайдя вглубь стоянки, он увидел мужчину, поджигающего сиденье автомобиля марки Subaru Forester. Иномарку удалось потушить.
Второй случай произошел в декабре, когда двое неизвестных проникли на охраняемую автостоянку и подожгли BMW X6. Огонь перекинулся на автомобили Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Машины полностью выгорели. Сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали двоих россиян 1999 и 2001 года рождения. Подозреваемые сознались в поджогах и пояснили, что своими поступками хотели добиться авторитета среди своих знакомых. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Сейчас молодые люди заключены под стражу, расследование продолжается.
Ранее житель Новосибирска попал под суд после того, как поджег лифт жилого дома и украл оттуда детский велосипед, стоявший в подъезде. Оказалось, что россиянин пошел на преступление из мести соседям. В его отношении завели уголовное дело, а причиненный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.
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Происшествия , Криминал , Пожар во Владивостоке , Громкие уголовные дела , Авторитеты , ГИБДД , Владивосток , Приморский Край
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