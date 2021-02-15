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Москва

Посреди российского села образовалась огромная дыра 

Lenta.ru 21 минуту назад
Посреди российского села образовалась огромная дыра
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Огромная дыра в земле образовалась посреди села Бабасово в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону на своем сайте.
По информации ведомства, карстовый провал глубиной пять метров и длиной 10 метров возник в трех метрах от дачного дома и сотне метров от ближайшего жилого дома. В результате нарушилось сообщение между двумя населенными пунктами, однако угрозы для российского села нет. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб. Для ликвидации последствий провала привлечены 19 человек и девять единиц техники.
Ранее житель села Осиновая Речка Хабаровского края пострадал из-за затопления, в результате которого его участок покрылся наледью из нечистот. По словам собственника, под домом проложены магистральная тепловая сеть и водопровод. Мужчина предположил, что коммунальные стоки поступают на участок из коллектора.
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Происшествия , Нижегородская Область , Хабаровский Край
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