Сафронов рассказал о работе с предполагаемым вербовщиком

"Могу подтвердить, что мой знакомый из Чехии — это журналист Мартин Лариш. Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", — цитирует издание Сафронова. Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц". "Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки", — подчеркнул Сафронов.