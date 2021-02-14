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Сафронов рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком 

ТАСС 40 минут назад
Сафронов рассказал о работе с предполагаемым вербовщиком
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса, бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком — чешским журналистом Мартином Ларишем. Отвечая на вопросы "Коммерсанта", Сафронов пояснил, что помогал Ларишу продвигать бизнес.

"Могу подтвердить, что мой знакомый из Чехии — это журналист Мартин Лариш. Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", — цитирует издание Сафронова. Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц". "Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки", — подчеркнул Сафронов.

"Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма — разведывательными заданиями", — объяснил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что контактным лицом Сафронова следствие считает чешского журналиста Мартина Лариша.
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Комментарии 11
Происшествия , Иван Сафронов , Роскосмос , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Чехия
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