Автосервис загорелся в Петербурге 

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Здание автосервиса загорелось в Санкт-Петербурге . Площадь пожара достигла более 100 кв. м, сообщили в местном МЧС

Инцидент произошёл на территории, которая раньше относилась к предприятию «Красный Треугольник».

На набережной Обводного канала, 134, территории бывшего предприятия «Красный Треугольник», произошёл пожар. Горение обстановки в здании автосервиса высотой 10 метров. Площадь горения — 100 квадратных метров, — отмечается в сообщении ведомства.

Сейчас информации о пострадавших и погибших нет. Пожарным удалось локализовать возгорание, передаёт РИА Новости.

Накануне пожар произошёл в хостеле в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек. Огонь распространился на первом этаже двухэтажного здания, площадь возгорания составила 500 кв. м. Ещё до приезда пожарных администрация вывела из здания около 40 человек. Сейчас возгорание ликвидировано.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.