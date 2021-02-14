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В Тобольске на мусоросортировочном заводе нашли тело младенца 

РИА Новости 10 минут назад
Тело младенца нашли на мусорном заводе в Тобольске
Фото: РИА Новости
Тюменские следователи начали проверку по факту обнаружения тела младенца на мусоросортировочном заводе в Тобольске, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления СК РФ.

"На мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти ребенка.
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