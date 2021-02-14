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Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета 

RT на русском 19 минут назад
На месте взрыва супермаркета во Владикавказе завершили разбор завалов
Фото: РИА Новости
Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Разбор завалов на месте разрушенного здания завершён», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.
Момент взрыва супермаркета во Владикавказе попал на видео
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту взрыва.
Как сообщили в МВД, версия теракта исключена.
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Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , РИА Новости , Владикавказ , Республика Северная Осетия — Алания
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