Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пожар потушили в хостеле на Мясницкой улице 

РИАМО и ещё 8 1 час назад
Пожар потушили в хостеле в центре Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Максим Денисов
Возгорание ликвидировано в административном здании на Мясницкой улице в центре столицы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
В 19:48 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Пожар охватил двухэтажное административное здание на площади 500 квадратных метров. Согласно открытым данным, в нем находится хостел. Из-за возгорания частично обрушилась кровля.

«Благодаря слаженной работе пожарных в 21:40 пожар был локализован и в 22:07 пожар был полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

Спасателям не поступала информация о пострадавших в данном пожаре. Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
РИАМО: последние новости
СК проведет проверку после падения мужчины в шахту лифта в Москве СК проведет проверку после падения мужчины в шахту лифта в Москве Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером во время посадки в Москве Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером во время посадки в Москве Стало известно о состоянии детей, которых мать бросила голыми в московском лесу Стало известно о состоянии детей, которых мать бросила голыми в московском лесу
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение