Пожар потушили в хостеле в центре Москвы

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Возгорание ликвидировано в административном здании на Мясницкой улице в центре столицы, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В 19:48 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3. Пожар охватил двухэтажное административное здание на площади 500 квадратных метров. Согласно открытым данным, в нем находится хостел. Из-за возгорания частично обрушилась кровля.

«Благодаря слаженной работе пожарных в 21:40 пожар был локализован и в 22:07 пожар был полностью ликвидирован», — сказали в пресс-службе.

Спасателям не поступала информация о пострадавших в данном пожаре. Видео с места крупного пожара на Мясницкой улице в Москве>>