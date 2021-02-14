В Костроме в ванной нашли расчлененное тело мужчины

"Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", — говорится в сообщении.