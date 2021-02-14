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В Костроме трех мужчин заподозрили в убийстве и расчленении приятеля 

РИА Новости 29 минут назад
В Костроме в ванной нашли расчлененное тело мужчины
Фото: РИА Новости
Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону.

"Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", — информирует СУ СКР по региону.

В следственном управлении не раскрывают подробностей произошедшего. По данным местных СМИ, убийство произошло после ссоры из-за девушки.
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Происшествия , СКР , МВД
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