В Костроме в ванной нашли расчлененное тело мужчины

Расчлененное тело жителя Костромы нашли в квартире в Костроме, по подозрению в убийстве задержаны трое мужчин, сообщило СУ СКР по региону.
"Тринадцатого февраля в правоохранительные органы Костромской области поступило сообщение об обнаружении в квартире в одном из микрорайонов города Костромы расчлененного тела местного жителя 1987 года рождения… В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства задержаны трое мужчин", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления", — информирует СУ СКР по региону.
В следственном управлении не раскрывают подробностей произошедшего. По данным местных СМИ, убийство произошло после ссоры из-за девушки.