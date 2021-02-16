Нашедший тело девочки в Петербурге рассказал о случившемся

Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ , как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке.

По словам мужчины, это произошло около 6:30 во время прогулки с собакой. Он сразу понял, что девочка мертва, и вызвал полицию.

"Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прямо напротив нее (девочки). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится", — рассказал он.

О пропаже ребенка стало известно накануне утром. Как сообщила мать девочки, та вышла из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа труп нашел житель одного из домов на улице, где жила семья.