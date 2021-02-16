Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Очевидец рассказал, как нашел тело девочки во дворе в Петербурге 

РИА Новости и ещё 3 53 минуты назад
Нашедший тело девочки в Петербурге рассказал о случившемся
Фото: РИА Новости
Житель Петербурга Сергей Чайников рассказал РЕН ТВ, как обнаружил тело десятилетней девочки на детской площадке.
По словам мужчины, это произошло около 6:30 во время прогулки с собакой. Он сразу понял, что девочка мертва, и вызвал полицию.

"Я гулял с собакой, она остановилась. И я тоже остановился. Прямо напротив нее (девочки). Я не стал подходить. Было видно, что она не шевелится", — рассказал он.

О пропаже ребенка стало известно накануне утром. Как сообщила мать девочки, та вышла из дома без верхней одежды около 4:30. Женщина искала дочь во дворах, а спустя два часа труп нашел житель одного из домов на улице, где жила семья.
В администрации Колпинского района сообщили, что девочка была отличницей, посещала различные кружки, а семья не стояла на учете как неблагополучная.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Происшествия , Самоубийство , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
01:42
Опубликовано видео нападения пса на детей в Англии
В мире Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
00:24
Уворачивающиеся от подбитого трактора автомобили попали на видео
Происшествия
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
01:17
Устранение последствий обрушения строительных лесов в центре Москвы показали на видео
Новости Москвы Происшествия
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение